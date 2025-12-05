EU 経済
【欧州経済統計】12月


関連国・地域： EU
関連業種： マクロ・統計・その他経済

EU 経済

覚悟のうえで　【月次リポート】欧州（11月）（12/05）

EU 経済

【欧州航空・鉄道論】オリエント・エクスプレスの再生　失われた豪華列車が復活へ（12/05）

EU 経済

【欧州経済統計】12月（12/05）

EU 経済

ＥＵ、重要原材料の確保・依存減へ計画発表（12/05）

EU 金融

ＥＵ、新たなウクライナ支援案＝露資産活用（12/05）

EU ＩＴ

ＥＵ、ＡＩギガファクトリー入札へ＝１月（12/05）

EU ＩＴ

ＥＵ、「ワッツアップ」のＡＩ規約を調査（12/05）

ロシア 政治

米露、ウクライナ和平案を協議＝進展なし（12/04）

EU 経済

【ウイークリー統計】第204回　企業の２割、ＩＣＴ被害に遭遇（12/04）

EU 資源

ＥＵ、27年までに露産ガスの輸入を完全停止（12/04）

