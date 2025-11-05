EU 経済
【欧州経済統計】11月


関連国・地域： EU
関連業種： マクロ・統計・その他経済

【ウイークリー統計】第202回　ＥＵ、プラのリサイクル率が向上（11/06）

EU 経済

ＥＵ、40年の排出量目標で合意＝妥協案（11/06）

EU 化学

大手企業、プラスチック使用削減を推進（11/06）

EU 経済

ユーロ圏総合ＰＭＩ、10月は上昇＝確定値（11/06）

EU 経済

ＥＵ17カ国の産業相、「ベルリン宣言」調印（11/06）

EU 経済

ユーロ圏生産者物価、９月は0.2％低下（11/06）

チェコ 政治

ポピュリストＡＮＯ、極右などと連立協定（11/05）

モルドバ 政治

モルドバ新首相に経済学者のムンチャヌ氏（11/05）

EU 経済

包み込む　【月次リポート】欧州（10月）（11/05）

EU 経済

【欧州経済統計】11月（11/05）

