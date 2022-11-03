ドイツ 経済
  • 小
  • 大
  • 印刷する

貿易収支、９月は黒字拡大

ドイツ連邦統計庁は２日、９月の輸出高（稼働日数・季節要因調整済み）が1,345億ユーロとなり、前月から0.5％縮小したと発表した。輸入高は2.3％減の1,308億ユーロ。貿易黒字は37億ユーロと、８月から25億ユーロほど拡大した。

輸出高を地域別に見ると、欧州連合（ＥＵ）域内向けは前月比1.7％減少。うちユーロ圏内向けは1.6％、ユーロ圏外向けは1.9％それぞれ落ち込んだ。ロシア向けは5.4％のマイナス。中国向けは２％縮小し、英国向けは0.3％減った。一方、米国向けは5.6％増加している。

輸入高はＥＵ域内から1.2％縮小。ユーロ圏内は0.6％、ユーロ圏外は2.5％それぞれ減った。米国からは1.3％減少し、ロシアからは33.1％落ち込んだ。一方、中国からは5.4％増加。英国からは3.7％拡大した。

稼働日数・季節要因調整前では輸出高は前年から20.3％増え1,424億ユーロ。輸入高は1,334億ユーロと、30.7％増加した。


関連国・地域： ドイツ
関連業種： マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く
ドイツ 経済

貿易収支、９月は黒字拡大（11/03）

ドイツ 経済

失業率、10月は横ばいの5.5％（11/03）

ドイツ 医薬

フレゼニウス、第３四半期は15.7％減益（11/03）

ドイツ 化学

ＢＡＳＦ、廃タイヤ由来プラで自動車部品（11/03）

ドイツ 建設

大和ハウス、独にモジュラー建築工場開設へ（11/03）

ドイツ 車両

ＶＷ、ＥＶシェア事業売却　車両提供で提携継続＝１万台発注（11/02）

ドイツ 公益

独専門家委員会、ガス代上限巡り最終案提出（11/02）

ドイツ 公益

独産業界、エネルギー危機でガス消費２割減（11/02）

ドイツ 繊維

スポーツ用品プーマ、第３四半期は２％増益（11/02）

ドイツ ＩＴ

ソフトウエアＡＧ、第３四半期は10％減益（11/02）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - ドイツ

  1. 【ドイツ】ＢＡＳＦ、廃タイヤ由来プラで自動車部品
  2. 【ドイツ】大和ハウス、独にモジュラー建築工場開設へ
  3. 【ドイツ】独産業界、エネルギー危機でガス消費２割減
  4. 【ドイツ】独専門家委員会、ガス代上限巡り最終案提出
  5. 【ドイツ】フレゼニウス、第３四半期は15.7％減益
  6. 【ドイツ】失業率、10月は横ばいの5.5％
  7. 【ドイツ】ＶＷ、ＥＶシェア事業売却　車両提供で提携継続＝１万台発注
  8. 【ドイツ】【自動車統計】９月の独メーカー別新車登録台数
  9. 【ドイツ】Ｉｆｏ企業景況感、10月は過去２年超で最低
  10. 【ドイツ】百貨店ガレリア、62店舗閉鎖＝５千人失職も

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約