貿易収支、９月は黒字拡大

ドイツ連邦統計庁は２日、９月の輸出高（稼働日数・季節要因調整済み）が1,345億ユーロとなり、前月から0.5％縮小したと発表した。輸入高は2.3％減の1,308億ユーロ。貿易黒字は37億ユーロと、８月から25億ユーロほど拡大した。

輸出高を地域別に見ると、欧州連合（ＥＵ）域内向けは前月比1.7％減少。うちユーロ圏内向けは1.6％、ユーロ圏外向けは1.9％それぞれ落ち込んだ。ロシア向けは5.4％のマイナス。中国向けは２％縮小し、英国向けは0.3％減った。一方、米国向けは5.6％増加している。

輸入高はＥＵ域内から1.2％縮小。ユーロ圏内は0.6％、ユーロ圏外は2.5％それぞれ減った。米国からは1.3％減少し、ロシアからは33.1％落ち込んだ。一方、中国からは5.4％増加。英国からは3.7％拡大した。

稼働日数・季節要因調整前では輸出高は前年から20.3％増え1,424億ユーロ。輸入高は1,334億ユーロと、30.7％増加した。