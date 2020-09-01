インフレ率、８月はゼロ％

ドイツ連邦統計庁は８月31日、８月の消費者物価指数（ＣＰＩ、速報値）が前年同月から横ばいだったと発表した。７月の0.1％低下に続き、ＶＡＴ（付加価値税）税率の一時的な引き下げや、エネルギー価格下落の影響を受けた。

光熱費や自動車燃料を含むエネルギーは大きく6.3％値下がりした。半面、サービス業は１％、食品は0.7％それぞれ上昇している。

ＣＰＩは前月比では0.1％低下。欧州連合（ＥＵ）基準で見ると、年率でマイナス0.1％、前月比ではマイナス0.2％だった。