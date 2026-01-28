EU 車両
  • 小
  • 大

【自動車統計】12月の欧州メーカー別新車登録台数


関連国・地域： EU
関連業種： 自動車・二輪車マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く
EU 経済

＜特別寄稿＞日欧ビジネス連携の新局面　加速する協力関係と企業への影響（01/29）

ウズベキスタン 公益

世銀、中央アジア電力市場の創設支援を承認（01/29）

EU 化学

欧州化学業界への投資、25年は86％減少（01/29）

ドイツ 車両

ＥＵ・印ＦＴＡ、独自動車業界が歓迎（01/28）

ウクライナ 鉄鋼

鉄鋼Ａ・ミタル、ウクライナで生産縮小（01/28）

ポーランド 経済

ポーランド、ユーロ導入急がず＝財務相（01/28）

EU 政治

ＥＵとインドの巨大貿易圏　ＦＴＡ妥結、１年以内発効か（01/28）

ドイツ 公益

独とデンマーク、バルト海の電力ハブで合意（01/28）

EU 経済

ＥＵ向け少額小包、25年は26％増＝ＥＣ取引（01/28）

EU 車両

欧州新車登録台数、25年は2.4％増加（01/28）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - EU

  1. 【EU】ＥＵとインドの巨大貿易圏　ＦＴＡ妥結、１年以内発効か
  2. 【EU】【中央アジアの風を読む】日本・中央アジア首脳会合開催　エネルギー・物流・ＤＸに商機
  3. 【EU】ＥＵ向け少額小包、25年は26％増＝ＥＣ取引
  4. 【EU】【自動車統計】12月の欧州メーカー別新車登録台数
  5. 【EU】欧州新車登録台数、25年は2.4％増加
  6. 【EU】【自動車統計】12月の欧州国別新車登録台数
  7. 【EU】ＥＵ、露産ガス輸入停止を承認＝27年までに
  8. 【EU】欧州委、水素事業６件を支援＝2.7億ユーロ
  9. 【EU】【ＥＵ環境規制・エネルギー】拡大する欧州発の国境炭素税
  10. 【EU】ＥＵとインド、27日に貿易協定締結へ

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約