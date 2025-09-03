イタリア 車両
【自動車統計】８月の伊メーカー別新車登録台数


関連国・地域： イタリア
関連業種： 自動車・二輪車

イタリア 運輸

伊、９月に輸送部門でスト＝鉄道や空港（09/04）

フランス 建設

仏伊間のモンブラントンネル、改修で閉鎖（09/04）

イタリア 経済

イタリア失業率、７月は６％に改善（09/04）

イタリア 金融

モンテ・パスキ、同業買収へ提示額引き上げ（09/03）

イタリア 車両

イタリア新車登録台数、８月は2.7％減少（09/03）

イタリア 車両

【自動車統計】８月の伊メーカー別新車登録台数（09/03）

イタリア 経済

伊インフレ率、８月は1.6％＝速報値（09/01）

イタリア 経済

伊ＧＤＰ、第２四半期は0.1％縮小＝改定値（09/01）

イタリア 経済

イタリア製造業景況感、８月は悪化（08/29）

イタリア 金融

伊政府、追加歳入確保に向け銀行と協議か（08/28）

