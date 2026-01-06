イタリア 車両
  • 小
  • 大

【自動車統計】12月の伊メーカー別新車登録台数


関連国・地域： イタリア
関連業種： 自動車・二輪車マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く
イタリア 運輸

伊、１月は各地で断続スト＝鉄道や飛行機（01/07）

イタリア 車両

伊ピレリ、中国社の出資巡り政府が介入も（01/07）

EU 政治

欧州７カ国、グリーンランド巡り共同声明（01/07）

イタリア 金融

ウニクレディト、ギリシャ銀株保有引き上げ（01/07）

イタリア 車両

イタリア新車登録台数、12月は2.2％増加（01/06）

イタリア 車両

【自動車統計】12月の伊メーカー別新車登録台数（01/06）

イタリア 食品

米、イタリア産パスタの関税率を引き下げ（01/05）

アルバニア 鉄鋼

鉄鋼クルム、伊社と工場建設＝1.5億ユーロ（01/05）

イタリア 運輸

イタリア国鉄、米投資会社と戦略的提携（01/05）

イタリア 食品

イタリア、砂糖税導入を再延期＝27年に（01/02）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - イタリア

  1. 【イタリア】イタリア新車登録台数、12月は2.2％増加
  2. 【イタリア】【自動車統計】12月の伊メーカー別新車登録台数
  3. 【イタリア】品川リフラ、製鉄設備ダニエリと合弁設立
  4. 【イタリア】イタリア国鉄、米投資会社と戦略的提携
  5. 【イタリア】エジソン、再生エネ事業に６億ユーロ
  6. 【イタリア】タイヤのピレリ、ＭＴＰの持ち株比が20%に
  7. 【イタリア】ブレーキのブレンボ、ピレリの全株売却

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約