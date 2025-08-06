イタリア 車両
  • 小
  • 大

【自動車統計】７月の伊メーカー別新車登録台数


関連国・地域： イタリア
関連業種： 自動車・二輪車マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く
イタリア 経済

イタリア小売売上高、６月は0.6％増加（08/07）

EU ＩＴ

欧州の石炭火力発電所、データセンター化へ（08/07）

イタリア 製造

産業機械ＣＮＨ、第２四半期は55％減益（08/07）

イタリア 車両

イタリア新車登録台数、７月は5.1％減少（08/06）

イタリア 経済

伊当局、中国シーインに100万ユーロの制裁（08/06）

イタリア 電機

伊家電デロンギ、上半期は10％増益（08/06）

イタリア 車両

【自動車統計】７月の伊メーカー別新車登録台数（08/06）

イタリア 食品

伊カンパリ、上半期は2.3％減益（08/05）

イタリア 車両

タイヤのピレリ、上半期は3.6％増益（08/05）

フランス 金融

保険アクサ、伊同業プリマの過半数株取得へ（08/04）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - イタリア

  1. 【イタリア】伊当局、中国シーインに100万ユーロの制裁
  2. 【イタリア】イタリア新車登録台数、７月は5.1％減少
  3. 【イタリア】伊家電デロンギ、上半期は10％増益
  4. 【イタリア】伊本土とシチリア結ぶ橋、夏に着工
  5. 【イタリア】イタリア小売売上高、６月は0.6％増加
  6. 【イタリア】産業機械ＣＮＨ、第２四半期は55％減益
  7. 【イタリア】イタリア出生数、過去最低を更新＝24年
  8. 【イタリア】伊、各州に再生エネ開発用地の指定義務付け
  9. 【イタリア】メローニ政権、発足から千日＝評価は低迷
  10. 【イタリア】太陽光発電ソラリグ、伊でバイオ燃料生産

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約