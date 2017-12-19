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ハイランドで初の試運転　日立のヴァージン向け新車両

英ヴァージン・グループ傘下の鉄道運行会社ヴァージン・トレインズは17日、イーストコースト線（ロンドン―スコットランド・アバディーン／インバネス）向け高速列車「あずま」の試験走行を、スコットランドのハイランド地方で実施したと発表した。ハイランドへの同車両の乗り入れはこれが初めて。

イーストコースト線向け高速車両「あずま」（Photo by Spsmiler/Wikimedia commons）

イーストコースト線向け高速車両「あずま」（Photo by Spsmiler/Wikimedia commons）

「あずま」に使用されている車両は、英国の都市間高速鉄道計画（ＩＥＰ＝Intercity Express Programme）向けに日立製作所が手掛けた「クラス800」で、来年12月の営業運転開始を予定している。

ヴァージンは、イーストコースト線向け車両を日本語で「東」を意味する「あずま」と命名。今回はエディンバラからインバネスまで試験走行し、イングランド中北部ドンカスター（Doncaster）の車両基地に戻った。日立は「あずま」を65編成納入する予定。これにより、席数は１万2,200席増えるため、ピーク時のロンドン・キングスクロス駅までの輸送能力は28％拡大するという。

「クラス800」は10月、グレート・ウェスタン線（ロンドン―ウェールズ・スウォンジー）で営業運転を開始した。日立はこれらの車両製造に向け、2015年にイングランド北東部ダラム近郊のニュートンエイクリフ（Newton Aycliffe）で工場を開所。月産能力は35～40両で、約960人が雇用されている。また、イーストコースト線向けにアバディーン、インバネス、エディンバラの車両基地の刷新に1,800万ポンドを投じている。［日本企業の動向］


関連国・地域： 英国アジア
関連業種： 製造一般金融・保険建設・不動産運輸・倉庫雇用・労務

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