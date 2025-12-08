ドイツ 車両
  • 小
  • 大

【自動車統計】11月の独メーカー別新車登録台数


関連国・地域： ドイツ
関連業種： 自動車・二輪車マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く
ドイツ 車両

ＶＷ、1600億ユーロ投資へ　30年までの５年間＝ＣＥＯ（12/09）

スウェーデン 製造

サーブとエアバス、戦闘ドローン開発で提携（12/09）

ドイツ 政治

メルツ氏、イスラエル訪問＝２国家解決主張（12/09）

ドイツ 公益

独政府、洋上風力の入札規模を縮小＝26年（12/09）

ドイツ 経済

独経済、今年は0.1％拡大＝ＩＷ見通し（12/09）

ドイツ 政治

連邦16州、200項目の行政効率化策で合意（12/09）

ドイツ 製造

鉱工業生産、10月は1.8％増加（12/09）

ドイツ 製造

製造業受注、10月は1.5％増加（12/09）

セルビア 車両

中国の自動車ＳＨＡＣ、セルビア工場が開所（12/08）

ドイツ 車両

ＥＶ自動車税の免除延長　独連邦議会が可決＝35年まで（12/08）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - ドイツ

  1. 【ドイツ】ＥＶ自動車税の免除延長　独連邦議会が可決＝35年まで
  2. 【ドイツ】ＶＷ、1600億ユーロ投資へ　30年までの５年間＝ＣＥＯ
  3. 【ドイツ】飲食店の付加価値税７％に＝連邦議会が可決
  4. 【ドイツ】ＶＷ、ドレスデン工場を革新拠点に転換へ
  5. 【ドイツ】独政府、洋上風力の入札規模を縮小＝26年
  6. 【ドイツ】独経済、今年は0.1％拡大＝ＩＷ見通し
  7. 【ドイツ】メルツ氏、イスラエル訪問＝２国家解決主張
  8. 【ドイツ】連邦16州、200項目の行政効率化策で合意
  9. 【ドイツ】独英直通列車、ＤＢとユーロスターが覚書
  10. 【ドイツ】「ドアリング」事故防止へ　独政府、警告装置の義務化計画

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約