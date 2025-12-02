フランス 車両
  • 小
  • 大

【自動車統計】11月の仏メーカー別新車登録台数


関連国・地域： フランス
関連業種： 自動車・二輪車マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く
フランス 政治

仏大統領、ゼレンスキー氏と和平案協議（12/03）

スイス 製造

ホルシム、英独仏のリサイクル建材社を買収（12/03）

フランス 政治

マクロン大統領、３～５日に訪中（12/02）

フランス 車両

ステランティスの仏生産、28年に11％減も（12/02）

EU 経済

ユーロ圏製造業、11月は低下＝分岐点割れ（12/02）

英国 金融

金融ＨＳＢＣ、仏ＡＩミストラルと提携（12/02）

フランス 運輸

エアバスのソフト不具合、６千機に影響（12/02）

フランス 車両

仏新車登録台数、11月は0.3％減少（12/02）

ドイツ 製造

防衛ＫＮＤＳ、レオパルト２を350両受注（12/02）

フランス 経済

ＧＤＰ、第３四半期は0.5％拡大＝改定値（12/02）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - フランス

  1. 【フランス】ステランティスの仏生産、28年に11％減も
  2. 【フランス】マクロン大統領、３～５日に訪中
  3. 【フランス】エアバスのソフト不具合、６千機に影響
  4. 【フランス】【自動車統計】11月の仏メーカー別新車登録台数
  5. 【フランス】ＨＤＦエナジー、水素燃料電池工場が完工
  6. 【フランス】ＧＤＰ、第３四半期は0.5％拡大＝改定値
  7. 【フランス】仏下院、Ａ・ミタルの拠点国有化を支持
  8. 【フランス】仏新車登録台数、11月は0.3％減少
  9. 【フランス】仏インフレ率、11月は0.9％＝速報値
  10. 【フランス】中国シーイン、仏地方５店舗のオープン延期

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約