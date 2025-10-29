EU 車両
  • 小
  • 大

【自動車統計】９月の欧州メーカー別新車登録台数


関連国・地域： EU
関連業種： 自動車・二輪車マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く
EU ＩＴ

欧州委、50億ユーロ規模のテック基金設立へ（10/30）

EU 車両

ステランティス、ロボタクシーで３社と提携（10/30）

EU 金融

ユーロ圏の銀行、与信基準を厳格化＝調査（10/30）

英国 鉄鋼

英国、米・ＥＵと「鉄鋼連合」創設を模索（10/30）

ドイツ 製造

米の関税拡大、機械輸出の半分超に打撃か（10/30）

EU 政治

ＥＵ、レアアース供給巡り中国と協議へ（10/29）

ルーマニア 公益

ルーマニア、石炭発電所の延命でＥＵと合意（10/29）

EU 車両

欧州新車登録台数、９月は10.7％増加（10/29）

EU 社会

ＥＵ市民、半数超が拡大を支持＝調査（10/29）

EU 経済

【中央アジアの風を読む】中央アジアに広がるデジタル変革の波（10/29）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - EU

  1. 【EU】ＥＵ、レアアース供給巡り中国と協議へ
  2. 【EU】【中央アジアの風を読む】中央アジアに広がるデジタル変革の波
  3. 【EU】ＥＵ市民、半数超が拡大を支持＝調査
  4. 【EU】欧州新車登録台数、９月は10.7％増加
  5. 【EU】欧州委、50億ユーロ規模のテック基金設立へ
  6. 【EU】ステランティス、ロボタクシーで３社と提携
  7. 【EU】ユーロ圏の銀行、与信基準を厳格化＝調査
  8. 【EU】【ＥＵ環境規制・エネルギー】25年上半期、太陽光の導入が史上最高のペース
  9. 【EU】ＥＵ加盟国、新気候目標の承認条件を提示へ
  10. 【EU】【自動車統計】９月の欧州メーカー別新車登録台数

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約