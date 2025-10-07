英国 車両
  • 小
  • 大

【自動車統計】９月の英メーカー別新車登録台数


関連国・地域： 英国
関連業種： 自動車・二輪車マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く
英国 車両

ＪＬＲ、８日から生産再開　中部２工場から段階的＝物流も（10/08）

英国 建設

英政府、住宅売買制度の改革案を発表（10/08）

英国 建設

ハリファックス住宅価格、９月は0.3％低下（10/08）

英国 建設

建設業ＰＭＩ、９月は上昇も分岐点割れ（10/08）

ドイツ 化学

英化学イネオス、独の生産２拠点を閉鎖へ（10/08）

英国 運輸

日立レール、英工場を初公開　＜独自＞近代鉄道の誕生200周年（10/07）

英国 車両

高級車ＪＬＲ、エンジン工場が稼働再開（10/07）

英国 政治

スターマー首相、インド公式訪問＝８～９日（10/07）

英国 車両

新車登録台数、９月は13.7％増加（10/07）

英国 車両

中国ＢＹＤ、英が国外最大市場に＝販売10倍（10/07）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - 英国

  1. 【英国】ＪＬＲ、８日から生産再開　中部２工場から段階的＝物流も
  2. 【英国】中国ＢＹＤ、英が国外最大市場に＝販売10倍
  3. 【英国】日立レール、英工場を初公開　＜独自＞近代鉄道の誕生200周年
  4. 【英国】英政府、住宅売買制度の改革案を発表
  5. 【英国】建設業ＰＭＩ、９月は上昇も分岐点割れ
  6. 【英国】ハリファックス住宅価格、９月は0.3％低下
  7. 【英国】ルノー、英国でサイバー攻撃　顧客情報流出＝生産には影響なし
  8. 【英国】高級車ＪＬＲ、エンジン工場が稼働再開
  9. 【英国】保守党党首、気候変動法の廃止を約束
  10. 【英国】ＢＰ、石油需要ピーク予想を30年に後ろ倒し

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約