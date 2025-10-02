フランス 車両
  • 小
  • 大

【自動車統計】９月の仏メーカー別新車登録台数


関連国・地域： フランス
関連業種： 自動車・二輪車マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く
フランス 社会

仏、２日に全国でデモ＝約20万人が参加（10/03）

フランス 繊維

中国シーイン、パリに常設店開設＝11月（10/03）

イタリア 運輸

トレニタリア、英仏路線を計画＝29年までに（10/02）

フランス 運輸

仏航空管制官、７～９日にスト（10/02）

EU 車両

ステランティス、ＡＩミストラルと提携拡大（10/02）

フランス 車両

仏新車登録台数、９月は１％増加（10/02）

フランス 車両

【自動車統計】９月の仏メーカー別新車登録台数（10/02）

EU 経済

ＥＵ、40年の削減目標をＣＯＰ30までに設定（10/01）

フランス 経済

仏、10月からこう変わる＝欧州ＥＶに補助金（10/01）

フランス 車両

ステランティス、仏工場で生産を一時停止（10/01）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - フランス

  1. 【フランス】仏航空管制官、７～９日にスト
  2. 【フランス】仏、10月からこう変わる＝欧州ＥＶに補助金
  3. 【フランス】仏新車登録台数、９月は１％増加
  4. 【フランス】ステランティス、仏工場で生産を一時停止
  5. 【フランス】【自動車統計】９月の仏メーカー別新車登録台数
  6. 【フランス】仏労組、10月２日に再び全国ストと抗議デモ
  7. 【フランス】仏インフレ率、９月は1.2％＝速報値
  8. 【フランス】石油トタル、コスト75億ドル削減＝30年まで
  9. 【フランス】百貨店ラファイエット、パリの系列店売却へ
  10. 【フランス】当局、中国・衣料品販売シーインに制裁金

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約