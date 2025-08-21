フランス 車両
  • 小
  • 大

【自動車統計】７月の仏メーカー別新車登録台数


関連国・地域： フランス
関連業種： 自動車・二輪車マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く
フランス 車両

仏新車登録台数、７月は7.7％減少（08/21）

英国 運輸

エアバス、英で賃上げスト　整備士ら３千人参加＝９月（08/21）

フランス 車両

【自動車統計】７月の仏メーカー別新車登録台数（08/21）

英国 車両

英運輸省、仏シトロエンのリコールに懸念（08/21）

ウクライナ 政治

トランプ氏、露・ウクライナ首脳会談を調整（08/20）

アイルランド ＩＴ

カートローラー、仏のインシュアテック買収（08/20）

EU 政治

有志連合、テレビ首脳会議＝日本も参加（08/20）

EU 食品

欧州４カ国で新たにリステリア発症確認（08/20）

ロシア 政治

米露首脳会談、ウクライナ停戦合意に至らず（08/19）

英国 運輸

ヴァージン、仏アルストムに鉄道車両発注（08/19）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - フランス

  1. 【フランス】仏新車登録台数、７月は7.7％減少
  2. 【フランス】【自動車統計】７月の仏メーカー別新車登録台数
  3. 【フランス】仏インフレ率、７月は１％＝改定値
  4. 【フランス】水素貯蔵マクフィー、清算手続き開始へ
  5. 【フランス】【自動車統計】６月の仏メーカー別新車登録台数
  6. 【フランス】内燃車の販売禁止目標の緩和示唆＝仏産業相
  7. 【フランス】ルメール経済相、アマゾンの出勤圧力を批判
  8. 【フランス】高級ブランドのケリング、上半期は46％減益
  9. 【フランス】仏政府、大企業への増税規模を縮小へ

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約