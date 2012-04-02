２月の機械受注高、16％減少

2012/04/02(月曜日）08:00（日本時間）更新
ヨーロッパ経済ニュース
2012/04/02（月）
ドイツ機械工業連盟（ＶＤＭＡ）は３月29日、２月の受注高が実質ベースで前年同月比16％減少したと発表した。国内および国外の受注がそれぞれ12％、18％後退した。
ぶれの少ない３カ月でみると、2011年12月～2012年２月の受注は前年同期比11％縮小。国内は７％増えたが、国外が12％減少して足を引っ張った。
機械受注高は昨年11月から４カ月連続で縮小している。
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