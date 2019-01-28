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ＶＷ、ＥＶ部品を生産へ　９億ドル投じ充電スタンドも開発

独自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）は25日、バッテリーをはじめとする電気自動車（ＥＶ）部品を開発・生産すると発表した。これに向け、2020年までに８億7,000万ユーロを投資する。併せて、2020年にＥＶ充電ステーションの生産に着手する計画も明らかにしている。

ＥＶ部品や充電ステーションは、１月１日に立ち上げた自動車部品の新ブランド「フォルクスワーゲン・グループ・コンポーネンツ」を通じて開発・生産する。同ブランドは、エンジンおよび鋳造、ギヤボックスおよび電気駆動装置、車台、座席、ｅモビリティーの５分野を対象とし、従業員数は８万人で、世界61カ所に拠点を擁する。

バッテリー・システムは、北部ニーダーザクセン州ブラウンシュバイク（Braunschweig）の部品工場で生産し、将来的にＶＷのＥＶ用モジュラープラットフォーム「ＭＥＢ」向けのバッテリーも開発する計画。

同ブランドは今後、ｅモビリティーを強化する方針で、充電ステーションの開発もその一環。同ブランドのバッテリーの技術仕様に基づき、一度に最大４台のＥＶの充電が可能で、再生可能エネルギー由来の電力の一時的蓄電にも使用できる移動式の急速充電ステーションを開発する。今夏にＶＷ本社のある北部ウォルフスブルク（Wolfsburg）で試験を行った上で、2020年にハノーバー工場で本格生産を開始する計画だ。［環境ニュース］


関連国・地域： ドイツ
関連業種： 自動車・二輪車マクロ・統計・その他経済

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