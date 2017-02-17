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中国のセダン販売、１月はＶＷ「ラビダ」が首位

中国自動車工業協会は、１月の中国におけるセダン車種別販売台数は、独自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）と中国自動車大手の上海汽車集団（上汽集団）の合弁、上汽大衆汽車が生産する「ラビダ（朗逸）」が５万2,400台で最も多かったと発表した。３カ月ぶりに首位に返り咲いた。

２位はＶＷと中国自動車大手の中国第一汽車集団（一汽集団）による合弁、一汽大衆汽車（一汽大衆）が生産する「ジェッタ（捷達）」だった。

１月のメーカー別のセダン販売台数は、１位が上汽大衆汽車、２位が一汽大衆汽車だった【ＮＮＡ中国】


関連国・地域： 中国韓国日本米国ドイツ欧州アジア
関連業種： 経済一般・統計自動車・二輪車商業・サービス

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