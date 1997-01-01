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料金定額制、機能豊富な「NNA POWER EUROPE」NNA POWERはニュース記事に加え、実務に役立つ各種コンテンツが充実。欲しい記事を探せる詳細検索、記事を自動収集してメールでお知らせする「Myニュースルーム」など機能も豊富です。
・ロシア、中東欧をふくむヨーロッパ全域の最新ビジネス情報を毎日更新
・必要な情報だけを国別、業種別でチェックできる便利な検索機能
・ヨーロッパ在住のジャーナリストや各分野の専門家による連載も充実
・ヨーロッパにおける日本企業の動向や各国経済統計など、リサーチにも役立つデータ満載
EUROPE地域
NNA POWER EUROPE（欧州総合）
- ・中東欧・ロシアを含むヨーロッパ全域をカバーした経済ビジネス情報を月〜金曜日に更新
- ・現地の話題や社会ニュース、統計や各国経済指標も掲載
- ・中東欧・ロシアサマリー版（PDF）を毎週配信
- ・重要ニュースは速報メールで配信
- ・リサーチに便利な国別・業種別検索機能、必要な記事をクリッピングできるMyニュースルーム設定機能付き
- ・対象国・地域：英国 ドイツ フランス アイルランド オーストリア オランダ スイス ベルギー
マルタ リヒテンシュタイン ルクセンブルク アイスランド スウェーデン デンマーク ノルウェー フィンランド ポルトガル スペイン イタリア バチカン サンマリノ モナコ アンドラ
ギリシャ トルコ キプロス ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー スロベニア ルーマニア ブルガリア クロアチア セルビア モンテネグロ ボスニアヘルツェゴビナ アルバニア マケドニア エストニア ラトビア リトアニア ロシア ウクライナ ベラルーシ モルドバ ジョージア アルメニア アゼルバイジャン カザフスタン ウズベキスタン キルギス タジキスタン トルクメニスタン EU
料金：月額217ポンド＋税 ※12カ月ご契約/一括お支払いの場合
NNA POWER EUROPE WEST（西欧）
- ・西欧全体をカバーした経済・ビジネス情報を月〜金曜日に更新
- ・現地の話題や社会ニュース、統計や各国経済指標も掲載
- ・重要ニュースは速報メールで配信
- ・リサーチに便利な国別・業種別検索機能、必要な記事をクリッピングできるMyニュースルーム設定機能付き
- ・対象国・地域：英国 ドイツ フランス アイルランド オーストリア オランダ スイス ベルギー
マルタ リヒテンシュタイン ルクセンブルク アイスランド スウェーデン デンマーク ノルウェー フィンランド ポルトガル スペイン イタリア バチカン サンマリノ モナコ アンドラ
ギリシャ トルコ キプロス
料金：月額156ポンド＋税 ※12カ月ご契約/一括お支払いの場合
NNA POWER EUROPE EAST（中東欧・ロシア）
- ・中東欧・ロシアの情報を月〜金曜日に更新
- ・現地の話題や社会ニュース、統計や各国経済指標も掲載
- ・中東欧・ロシアサマリー版（PDF）を毎週配信
- ・重要ニュースは速報メールで配信
- ・リサーチに便利な国別・業種別検索機能、必要な記事をクリッピングできるMyニュースルーム設定機能付き
- ・対象国・地域：ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー スロベニア ルーマニア ブルガリア
クロアチア セルビア モンテネグロ ボスニアヘルツェゴビナ アルバニア マケドニア エストニア ラトビア リトアニア ロシア ウクライナ ベラルーシ モルドバ ジョージア アルメニア アゼルバイジャン カザフスタン ウズベキスタン キルギス タジキスタン トルクメニスタン
料金：月額103ポンド＋税 ※12カ月ご契約/一括お支払いの場合