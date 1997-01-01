ロンドンに拠点を置き、ヨーロッパの経済ビジネス情報を日本語で提供している。株式会社エヌ・エヌ・エー（共同通信グループ）と業務提携
|社名
|Economic Media Bulletin Limited (EMB)
|設立
|2009年（平成21年）9月24日
|事業概要
|欧州域内での現地経済・ビジネス情報の編集・発行
|会社所在地
|28 St Olav's Court, Lower Road, Canada Water
London SE16 2XB United Kingdom
TEL：44-20-7064-0600 FAX：44-20-7064-0606
アクセス：
|代表者
|Managing Director：菅原逸子
|社名
|株式会社エヌ・エヌ・エー（NNA JAPAN CO., LTD.）
|設立
|1995年（平成7年）8月1日
|事業概要
|アジア各国・地域での経済ビジネス情報の編集・発行および日本国内での情報配信
有料サービス契約企業数は約7,000社（2016年3月）
|会社所在地
|〒105-7209
東京都港区東新橋1丁目7番1号 汐留メディアタワー9階
TEL：03-6218-4330 アクセス：
|役員
|
- 佐井郁文
- 会長
- 大住 昭
- 主筆
- 岩瀬 彰
- 代表取締役社長 編集局および総務局担当
- 三井信幸
- 専務取締役 営業局および経営企画室担当
- 佐藤雄二郎
- 取締役
- 小嶋大志
- 監査役
- 渡辺真一郎
- 監査役
- 山本智也
- 執行役員 経営企画室長
- 山田泰稔
- 執行役員 営業局長
- 陸 暁燕
- 執行役員 中国法人社長
|資本金
|1億円
|売上高
|2015年期：19.4億円（連結売上）
|従業員数
|グループ会社全体で 189人
|主要取引先
|商社、メーカー、金融機関、マスコミ、政府機関、シンクタンク、他
|国内取引銀行
|三井住友銀行 本店
三菱東京UFJ銀行 新橋支店
みずほ銀行 新橋支店
りそな銀行 田町支店