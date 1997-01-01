役員

佐井郁文 会長 大住 昭 主筆 岩瀬 彰 代表取締役社長 編集局および総務局担当 三井信幸 専務取締役 営業局および経営企画室担当 佐藤雄二郎 取締役 小嶋大志 監査役 渡辺真一郎 監査役 山本智也 執行役員 経営企画室長 山田泰稔 執行役員 営業局長 陸 暁燕 執行役員 中国法人社長