News Headlines

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- 【オランダ】郵便ポストＮＬ、第４四半期は17％減益［運輸］（02/28）
- 【ベルギー】化学ソルベイ、通期は7.5％増益［化学］（02/28）
- 【スペイン】バルセロナでモバイル見本市開幕 ソフトバンクの孫…［ＩＴ］（02/28）
- 【ルクセンブルク】アルセロールミタル、印で太陽光発電事業を計画［公益］（02/28）
- 【スイス】サノフィとロンザ、スイスにバイオ施設を設立［医薬］（02/28）
- 【イタリア】イタリア小売売上高、12月は0.5％減少［経済］（02/28）
- 【トルコ】トルコ製造業景況感、２月は大きく改善［経済］（02/28）
- 【スイス】国境越えるスイスの通勤者、過去５年で25％超増加［労働］（02/28）
- 【トルコ】トルコ外交官ら136人、ドイツに亡命申請［政治］（02/28）
- 【イタリア】インテーザ、ゼネラリの買収計画を撤回［金融］（02/28）
- 【スペイン】スペインの港湾労働者、３月６日に全国ストへ［運輸］（02/28）
- 【イタリア】伊民主党の左派造反議員が新党結成［政治］（02/28）