プライバシーポリシー

NNAは、お客様のプライバシー保護を特に重要なことと認識し、厳正な管理のもとで個人情報の取り扱いおよび保護に努めます。

個人情報保護方針

1.法令・規範の遵守 NNAは個人情報保護に関して適用される法令および規範を遵守し、保有する個人情報の保護に努めます。 2.個人情報の収集、利用、提供 NNAは個人情報の利用目的を明確に定め、目的達成のために必要な範囲で、公正かつ適正な手段により個人情報の収集、利用、提供を行います。 3.個人情報の管理 NNAは保有する個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えいなどの予防に努力し、厳正な管理のもとで安全に蓄積、保管します。 4.個人情報の開示、訂正、削除 NNAは保有する個人情報について本人から開示、訂正、削除などの要望または問い合せがあった場合には適正に対処します。 5.社内体制について NNAは個人情報保護のために社内体制を整備し、継続的な改善を行います。

個人情報の取り扱いについて

1. 個人情報の範囲 NNAは利用目的に応じて以下の個人情報を収集します。 ・氏名

・住所

・電話番号

・性別

・生年月日

・メールアドレス

・職業

・勤務先

・勤務先連絡先

・その他個人の属性、など 2.個人情報の利用目的 NNAは以下の目的のために個人情報を利用いたします。 ・サービス

・商品の発送または提供

・トライアル申し込みをされたサービス

・商品の資料または申込書などの送付

・新サービスや新商品のご案内

・アンケートのお願いおよび集計

・お問い合せへの対応および回答

・上記項目に付帯するご連絡、など 3.個人情報の収集 NNAは以下の場合に法令に基づき公正かつ適正な手段で個人情報を収集いたします。 ・NNA倶楽部に入会されたお客様がサービス

・商品を申し込まれたとき

・お客様がサービス

・商品のトライアルを申し込まれたとき

・アンケートに回答されたとき

・キャンペーンに応募されたとき

・お問い合せに対応するとき、など 4.個人情報の外部委託 NNAはお預かりした個人情報の取り扱いを外部の取引企業に委託する場合があります。その場合でも守秘義務契約を締結してNNAと同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うよう管理いたします。 5.個人情報の第三者提供 NNAは以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に提供することはございません。 ・法令などに基づく場合

・お客様の事前の承認、同意を得た場合

・法執行機関からの照会があった場合

・お客様および第三者の生命、身体、財産など公共の利益またはお客様の利益のため必要であると判断した場合 6.個人情報の開示・訂正・削除・利用または提供の中止 NNAは保有している個人情報の開示・訂正・削除・利用または提供の中止のご請求があった場合は請求者がご本人であることを確認したうえでご対応いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合はお知らせできません。 ・お客様または第三者の権利利益を害する恐れがあるとき

・NNAの業務運営に著しい支障をきたす恐れがあるとき

・他の法令に違反する恐れがあるとき、など

NNAのWebサイト上での個人情報の収集について

Cookie Cookie(クッキー)とは、NNAのWebサイトを訪問した際に、NNAのサーバーからユーザーのブラウザに転送される情報です。Cookieには、ユーザーIDや各種設定情報が記録され、ユーザーの認識、動向履歴の把握やバナー広告配信などに利用されます。 IPアドレス IPアドレスとは、インターネットに繋がるユーザーのコンピューターまたはプロバイダー固有の番号であり、NNAのWebサイトへアクセスのたびに記録されます。 その他 お客様がNNAのWebサイトへアクセスされた場合、検索のために入力されたキーワードや閲覧されたドキュメントをトラッキングすることがあります。

お客様の情報は、NNAがWebサイト上で収集した他の情報(IPアドレス等)と、必要に応じて関連づけられることがあります。たとえば、お客様のデータを最新の情報に更新するなどの場合が挙げられます。

NNAのWebサイトからリンクの張られている他のWebサイトでは、NNAの個人情報保護方針は適用されません。それぞれのWebサイトの個人情報保護方針をご確認下さい。

ヤフー株式会社による個人情報の収集と行動ターゲティング広告の説明、

および同社のプライバシーポリシーについて

NNA ASIAとNNA EUROPEに表示されている広告の一部はヤフー株式会社に配信を委託しています。

ヤフー株式会社から配信される広告が表示されるページを訪問した際には、ヤフー株式会社にもCookie情報が送信されます。

ヤフー株式会社から配信される広告に関連して収集されるCookie情報については当社に提供・開示されることはなく、ヤフー株式会社が定めるプライバシーの考え方に従って管理されます。

詳細は「Yahoo!JAPAN-プライバシーの考え方」をご覧ください。

ヤフー株式会社から配信される行動ターゲティング広告については、こちらをご覧下さい。

個人情報の管理責任者

お客様の個人情報の開示、訂正、追加、又は削除などを希望される場合は、下記の個人情報管理責任者へご連絡下さい。

お問い合わせ先

住所:東京都港区東新橋1丁目7番1号 汐留メディアタワー9階

電話:03-6218-4330

経営企画室長 三井 信幸

NNAグループ

NNA JAPAN CO., LTD. SEOUL BUREAU

NNA JAPAN CO., LTD. SEOUL BRANCH

上海時迅商務諮詢有限公司(中国・上海)

上海時迅商務諮詢有限公司 北京分公司(中国・北京)

上海時迅商務諮詢有限公司 広州分公司(中国・広州)

上海時迅商務諮詢有限公司 大連連絡処(中国・大連)

NNA HONG KONG CO., LTD.(香港)

香港商亜洲信息網絡有限公司台湾分公司(台湾)

NNA PHILIPPINES CO., INC.(フィリピン)

NNA (THAILAND) CO., LTD.(タイ)

NNA JAPAN CO., LTD. PHNOM PENH BUREAU(カンボジア)

NNA VIETNAM CO., LTD.(ベトナム)

NNA (MALAYSIA) SDN. BHD.(マレーシア)

NNA SINGAPORE PTE. LTD.(シンガポール)

NNA SINGAPORE PTE. LTD. INDIA LIAISON OFFICE(インド・グルガオン)

PT. NNA INDONESIA(インドネシア)