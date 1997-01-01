会社概要

ロンドンに拠点を置き、ヨーロッパの経済ビジネス情報を日本語で提供している。株式会社エヌ・エヌ・エー（共同通信グループ）と業務提携

Licensee

社名 Economic Media Bulletin Limited (EMB)
設立 2009年（平成21年）9月24日
事業概要 欧州域内での現地経済・ビジネス情報の編集・発行
会社所在地 28 St Olav's Court, Lower Road, Canada Water
London SE16 2XB United Kingdom
TEL：44-20-7064-0600　　FAX：44-20-7064-0606
アクセス：MAP
代表者 Managing Director：菅原逸子

Licensor

社名 株式会社エヌ・エヌ・エー（NNA JAPAN CO., LTD.）
設立 1995年（平成7年）8月1日
事業概要 アジア各国・地域での経済ビジネス情報の編集・発行および日本国内での情報配信
有料サービス契約企業数は約7,000社（2016年3月）
会社所在地 〒105-7209
東京都港区東新橋1丁目7番1号　汐留メディアタワー9階
TEL：03-6218-4330　　アクセス：MAP
役員
佐井郁文
会長
大住　昭
主筆
岩瀬　彰
代表取締役社長　編集局および総務局担当
三井信幸
専務取締役　営業局および経営企画室担当
佐藤雄二郎
取締役
小嶋大志
監査役
渡辺真一郎
監査役
山本智也
執行役員　経営企画室長
山田泰稔
執行役員　営業局長
陸　暁燕
執行役員　中国法人社長
資本金 1億円
売上高 2015年期：19.4億円（連結売上）
従業員数 グループ会社全体で 189人
主要取引先 商社、メーカー、金融機関、マスコミ、政府機関、シンクタンク、他
国内取引銀行 三井住友銀行　本店
三菱東京UFJ銀行　新橋支店
みずほ銀行　新橋支店
りそな銀行　田町支店
各種ログイン

USER ID をお持ちでない方

PASSWORDを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約